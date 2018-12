=== 06:55 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 08:00 DE/Fresenius SE, Telefonkonferenz, Bad Homburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 09:00 DE/Fresenius Medical Care, Telefonkonferenz, Bad Homburg *** 10:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder, Ministertreffen, 13:00 PK, Wien 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Bankenpaket, Frankfurt 10:00 DE/Transparency International Deutschland, PK zum Thema: "Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland - Vorstellung einer Kurzstudie", Berlin *** 10:30 DE/CDU, Fortsetzung Bundesparteitag (bis 8.12.) mit Wahl des/der Vorsitzenden, Hamburg *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj 2. Quartal: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, HV, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 PT/Sozialdemokratische Partei Europas (SPE), Parteikongress mit der Wahl des Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 (bis 8.12.), Lissabon *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +198.000 gg Vm zuvor: +250.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,18% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,5 18:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Peterson Institute for International Economics, Washington - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie mit der Lokführergewerkschaft GDL, Hannover - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (DBRS), Großbritannien (Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Island (S&P und Fitch), Kroatien (Fitch), Polen (DBRS) ===

