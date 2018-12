Kohle war in Deutschland ein jahrzehntelanges Streitobjekt. Zum Jahresende schließt nun die vermutlich modernste Zeche der Welt, Prosper-Haniel. Doch ist Deutschlands Verteufelung der Kohle nicht kurzsichtig?

Zum Jahresende schließt die vermutlich modernste Zeche der Welt in Bottrop, Zeche Prosper-Haniel, dauerhaft ihre Türen. Diese Schließung ist ein Teil des Plans zur Beendigung der Steinkohleförderung in Deutschland und Abbau der Kohlesubventionen, die die Bundesrepublik Deutschland bereits unter dem letzten sozialdemokratischen Bundeskanzler beschlossen hatte.

Zuvor war die Kohle in Deutschland ein jahrzehntelanges Streitobjekt, zunächst ausschließlich aus wirtschaftlichen, später dann auch aus ökologischen Gründen. Richtig ist, dass ohne die Kohle die Industrialisierung in Europa so nicht hätte verlaufen können. Als wesentliche Stütze des Wiederaufstiegs der westdeutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Steinkohle auch noch gefeiert, als ihre Beiträge zur Energieversorgung kleiner wurden. Dem Beruf des Bergmannes haftet dementsprechend eine starke Romantik an, die angesichts der Härte des Berufs wohl auch gerechtfertigt ist.

Nicht zuletzt mit Rückgriff auf dieses erfolgreiche Narrativ wurde die Steinkohle seit den Sechzigerjahren mit horrenden Beträgen subventioniert. Der offizielle Titel der Förderung lautete Kohlepfennig; Anfang der Neunzigerjahre waren es über 120.000 D-Mark. Das entspricht nominal über 61.350 Euro pro Arbeitnehmer und Jahr im Kohlebergbau. Das war insgesamt vermutlich mehr als gesamte Lohnsumme der Ruhrkohle AG, auf jeden Fall ein ordentlicher Pfennigbetrag! Bis in die Neunzigerjahre bildete sie Bergleute aus, was manche Kritiker der Subventionierung dazu veranlasste, hier von Geiselnahme zu sprechen; junge Menschen wurden zu einer nicht-nachhaltigen Berufswahl verführt. Denn schon damals war klar, dass der Beruf des Bergmanns kein Zukunftsberuf ist. Aber man konnte ...

