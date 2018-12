Eurostat veröffentlicht das BIP für die Euro-Zone. Die CDU wählt einen neuen Parteivorsitzenden. Was heute sonst noch wichtig ist.

Neu entfachte Sorgen vor einer Eskalation des US-Handelsstreits mit China haben der Wall Street am Donnerstag zugesetzt. Auslöser war die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei.

Dennoch verzeichnete der US-Leitindex nach zwischenzeitlichen Verlusten von mehr als 3 Prozent am Ende nur ein leichtes Minus. Die Anleger hofften, dass sich die US-Notenbank 2019 angesichts des Handelskonflikts mit weiteren Leitzinserhöhungen zurückhält.

Der deutsche Leitindex notierte am Freitag vorbörslich 1,4 Prozent im Plus bei 10.915 Punkten. Am Donnerstag schloss der Dax bei 10.811 Punkten - und büßte damit 3,5 Prozent ein. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, weitete seine Tagesverluste aus.

1 - Vorgaben aus den USA

Der Donnerstag dürfte sich für viele Anleger als überraschender Handelstag erwiesen haben. Die US-Börsen waren zunächst deutlich im Minus in den Tag gestartet. Im Tagesverlauf fiel der Dow Jones zwischenzeitlich gar um bis zu 3,1 Prozent. Gegen Nachmittag kam dann aber die Wende. Der Dow schloss nur noch knapp im Minus mit 0,3 Prozent oder 24.947 Zählern.

Grund war unter anderem die wachsende Hoffnung von Anlegern auf eine verlangsamte Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Federal Reserve. Anlass dazu gab ihnen auch ein Interview von Fed-Mann Robert Kaplan, der gegenüber dem Börsensender CNBC darum warb, "geduldig zu sein" und Zinsschritte nicht zu überstürzen. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich bereits zuvor ebenfalls vorsichtiger zur künftigen Geldpolitik geäußert.

Der Unmut vom Morgen war von einer Mischung aus politischen Nachrichten und sich eintrübenden Marktindikatoren ausgelöst ...

