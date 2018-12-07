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BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA Chart 1 Jahr
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BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA32,675-1,64 %
HEALIUS LTD1,62-3,57 %
LADDER CAPITAL CORP15,57+0,91 %
OCEAN RIG UDW INC24,05-1,35 %
VALORE METALS CORP0,139-11,46 %
WEQ HOLDINGS INC1,38-2,82 %