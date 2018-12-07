FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. A
XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD
KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.
XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGS
LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001
1DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. A
XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD
KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.
XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGS
LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001
1DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.