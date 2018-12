FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. A

XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD

KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.

XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGS

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001

1DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.