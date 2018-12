Die Deutsche Bank liegt am Boden. Der Aktienkurs steuert auf neue Allzeittiefs und das Institut kämpft mit immer neuen Skandalen. Sollte man nun, wo die Kanonen laut donnern, die Aktie kaufen? In der Tat lohnt sich der Griff in ein fallendes Messer oftmals. Vor allem dann, wenn man auf eine Aktie trifft, deren Geschäftsmodell grundso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...