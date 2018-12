Für Unternehmer mit Iran-Geschäft ist die Festnahme der Huawei-Finanzchefin der nächste Tiefschlag. Anwalt José Campos Nave weiß, welche deutschen Mittelständler im Iran noch Geschäfte machen - und mahnt zur Vorsicht.

WirtschaftsWoche: Herr Campos Nave, gerade wurde in Kanada die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei auf Veranlassung der USA festgenommen, weil der Konzern gegen die Iran-Sanktionen der USA verstoßen haben soll. Müssen europäische Manager und Mittelständler, die Geschäfte mit Iran machen, nun Angst vor USA-Reisen haben?José Campos Nave: Es gibt zweifelsohne Grund zur Sorge. Ich kann das auch aus einer persönlichen Perspektive sagen, weil ich als Geschäftsführender Partner des Büros von Rödl & Partner im Iran natürlich in allen Akten in dieser Position aufscheine. Natürlich könnte das bei USA-Reisen Konsequenzen haben. Ich kann aber noch nicht abschließend bewerten, ob das wirklich der Fall ist und wenn ja, welche Konsequenzen das sind. Ich würde im Moment aber keinem CEO eines Unternehmens, das mit Iran viel zu tun hat und das von einer gewissen wirtschaftlichen Relevanz ist, raten, in die USA zu reisen.

Aber es sind doch nicht alle Branchen von den Sanktionen betroffen. Gilt Ihr Rat denn für alle Branchen?Die Sanktionen verbieten längst nicht alle Geschäfte mit Iran und erlauben sogar eine ganze Bandbreite an solchen Geschäften, das stimmt. Das Problem ist allerdings das Chaos, das derzeit besteht und das im Moment gar keine scharfe Trennlinie zwischen erlaubt und verboten zulässt. Die USA haben mit den Sanktionen ein massives Chaos angerichtet. Unternehmer ...

