TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer zweitägigen Talfahrt stabilisieren sich die Börsen in Asien und Australien und zeigen sich mit moderaten Aufschlägen. Gestützt wird die Stimmung am Freitag von der Kursentwicklung in den USA. Dort hatten sich die Börsen im späten Handel kräftig von den Tagestiefs erholt und damit den Schock um die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou weitgehend weggesteckt. Zwar lässt der US-chinesische Handelsstreit die Anleger weiter nicht los, doch verschob sich der Fokus damit zunächst auf die US-Geldpolitik. Von dort gab es taubenhafte Signale, die auch an den asiatischen Börsen wirken.

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, signalisierte zwar, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen sollte, sieht die Zinsen mittlerweile aber auch in "Rufweite" eines neutralen Niveaus. Dies weckt Spekulationen auf eine nur noch moderate Straffung der Geldpolitik im kommenden Jahr, was günstig für Aktien ist. Doch ohne Lösung des Handelsstreits bleibe die Stimmung insgesamt angeschlagen und es bestehe wenig Aussicht auf eine echte Erholung von der Talfahrt der vergangenen Wochen, heißt es im Handel: "Belastet von hoher Verunsicherung bleiben die Märkte nervös und dürften Gewinne kaum halten", sagt Händler Jayden Loh von IG in Singapur.

Chinas Börsen hinken hinterher

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit Aufschlägen von 0,8 Prozent auf 21.665 Punkten. Der japanische Aktienmarkt baute seine Gewinne im Sitzungsverlauf aus, befeuert vom Devisenmarkt. Denn parallel zu den steigenden Aktiengewinnen gab der Yen nach. Der US-Dollar steigt auf 112,91 Yen Nach Wechselkursen im Vortagestief unter 112,30.

Die chinesischen Börsen hinken der regionalen Entwicklung hinterher. Der Schanghai-Composite verharrt auf Vortagesniveau und der HSI in Hongkong zeigt sich gut behauptet. Die Huawei-Schlagzeilen seien noch nicht abgeschüttelt, heißt es. Volkswirte sprechen zudem von drastischem strukturellem Gegenwind für die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Kapitalakkumulation verlangsame sich und die Erwerbsbevölkerung schrumpfe, so die Analysten von Capital Economics. "Mit Politikern, die wenig Interesse an Reformen zeigen, und einer Beschäftigung, die ihren Höchststand bereits erreicht hat, dürfte sich die nachhaltige Wachstumsrate von 5 auf 2 Prozent in den nächsten zehn Jahren abschwächen", heißt es weiter.

Unter Druck stehen in China Pharmawerte, weil in Hongkong Preissenkungen für Pharmaprodukte unter einer neuen Lokalregierung drohen. Ein neuer Beschaffungsprozess für Generika hat zudem zu einem deutlichen Rückgang der Einkaufspreise geführt.

In Südkorea legt der Kospi in Seoul um 0,6 Prozent zu. Das Handelsministerium rechnet mit einer kräftigen Auslandsnachfrage nach Speicherchips, Maschinen, und petrochemischen Erzeugnissen. Die Exporte des asiatischen "Tigerstaates" dürften im laufenden Jahr erstmals die Marke von 600 Milliarden US-Dollar knacken. Alle drei Branchen verzeichnen Rekordexporte.

Unter den Einzelaktien steigen BYD in Hongkong um 2,6 Prozent. Der Automobilhersteller setzte im November 5 Prozent mehr Fahrzeuge ab als ein Jahr zuvor. Damit verfehlte der Konzern jüngste Spitzenwerte deutlich. Allerdings verdoppelte sich der Absatz mit alternativen Antrieben, dieses Segment steht bereits für 60 Prozent des Gesamtabsatzes.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.681,50 +0,42% -6,32% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.673,36 +0,80% -4,80% 07:00 Kospi (Seoul) 2.078,74 +0,49% -15,75% 07:00 Schanghai-Comp. 2.604,97 -0,01% -21,25% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.201,59 +0,17% -10,31% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.125,44 +0,32% -7,26% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.679,44 -0,23% -6,04% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 -0,1% 1,1377 1,1325 -5,4% EUR/JPY 128,35 +0,1% 128,24 128,00 -5,1% EUR/GBP 0,8904 +0,0% 0,8903 0,8913 +0,2% GBP/USD 1,2766 -0,1% 1,2782 1,2706 -5,6% USD/JPY 112,92 +0,2% 112,73 113,02 +0,3% USD/KRW 1118,30 -0,1% 1119,65 1118,40 +4,8% USD/CNY 6,8769 -0,1% 6,8827 6,8843 +5,7% USD/CNH 6,8767 -0,0% 6,8792 6,8842 +5,6% USD/HKD 7,8128 +0,0% 7,8114 7,8151 -0,0% AUD/USD 0,7228 -0,0% 0,7230 0,7225 -7,5% NZD/USD 0,6878 +0,0% 0,6878 0,6872 -3,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,06 51,49 -0,8% -0,43 -11,6% Brent/ICE 59,54 60,06 -0,9% -0,52 -5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,50 1.237,77 +0,1% +1,73 -4,9% Silber (Spot) 14,48 14,47 +0,1% +0,01 -14,5% Platin (Spot) 790,25 789,00 +0,2% +1,25 -15,0% Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,4% +0,01 -17,9% ===

