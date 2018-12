Über die weltweiten Krisenherde und Brennpunkte hat DER AKTIONÄR schon ausführlich berichtet. Fakt ist: Die aktuelle Verunsicherung ist und bleibt Gift für die Börsen. Vor allem die Technologiewerte stehen in diesem Umfeld im Fokus. Der Sektor reagiert in der Regel sehr sensibel und meist auch extrem dynamisch auf Neuigkeiten rund um den Handelskonflikt oder neue Daten zur konjunkturellen Entwicklung - in beide Richtungen. Nach dem Kursrutsch von gestern geht es bei dem Waferhersteller Siltronic daher heute auch wieder nach oben.

