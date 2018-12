Winterthur - Ein verschneiter Weihnachtsmarkt, Glühwein und lachende Gesichter - so hätte das Weihnachtsvideo der AXA Schweiz aussehen sollen. Hätte - denn das Videoteam rund um Robin Flückiger und AlexanderWegmann hatte eine andere Idee, zeigte Mut und setzte diese statt der Vorgaben ihres Chefs um. Statteines Hochglanzvideos wollten Robin und Alexander viel lieber Kindern, die an einer seltenen Krankheitleiden, ein besonderes Weihnachtserlebnis schenken. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten wurde dieser Wunsch erfüllt. Und so durften fünf betroffene Kinder und ihre Familien einen Abend ganz allein im Spielzeugparadies geniessen, mit Eisenbahnen und Puppenspielen und einfach Kind sein.

Jedes Jahr zu Weihnachten lancieren die grossen Retailer und Konzerne ihre Weihnachtskampagnen mit emotionalen Videos. Aufwendig gestaltet und mit vielen «Jöh-Effekten» ausgestattet, dienen sie dazu den Konsum anzuregen und die Unternehmensleistung anzupreisen. AXA Schweiz hat sich dieses Jahr dazu entschieden, diesem Trend nicht zu folgen und stellt in seinem Weihnachtsvideo stattdessen die Nächstenliebe ins Zentrum. Denn für Robin Flückiger und Alexander Wegmann vom Videoteam der AXA Schweiz ist Weihnachten das Fest der Liebe, das allen Menschen Freude schenken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...