Die Bayer-Aktie notiert derzeit auf dem Niveau vom 5-Jahres-Tief und hat in den vergangenen 6 Monaten ganze 33% an Wert verloren. Jetzt hat das Top-Management von Bayer versucht, das Vertrauen der Anleger mit eigenen Aktienkäufen zu stärken: Konzernchef Werner Baumann, Finanzchef Wolfgang Nickl und der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich haben in den vergangenen Tagen Aktien...

