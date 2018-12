Weil sich die Opec nicht auf eine Förderkürzung einigen kann, stehen die Ölpreise unter Druck. Vor allem Russland blockiert eine Entscheidung.

Die Ölpreise haben am Freitag weiter unter Druck gestanden, nachdem sich das Ölkartell Opec am Donnerstag nicht auf eine Förderkürzung hat einigen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 59,49 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 45 Cent auf 51,04 Dollar.

Am Donnerstag hatten sich die Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...