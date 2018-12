In der Nacht zum Freitag erreichte die weltgrößte Kryptowährung den tiefsten Stand seit 18 Monaten. Das bringt Krypto-Start-ups in Finanzierungsschwierigkeiten.

Wo ist der Boden im Krypto-Markt? Die virtuellen Währungen haben in der Nacht zum Freitag neue Tiefstände erreicht. Der Bitcoin, die größte Kryptowährung, brach knapp zehn Prozent ein und fiel in der Spitze auf 3300 Dollar. Damit kostete der Bitcoin noch so viel wie zuletzt im August 2017.

Auch viele andere Kryptowährungen notierten tief im roten Bereich. Ripple, die zweitgrößte Kryptowährung, brach um elf Prozent ein auf 30 Cent. Die drittgrößte Kryptowährung Ether fiel um weitere 17 Prozent auf 85 Dollar. Die drei größten virtuellen Währungen haben damit seit Jahresanfang 75 Prozent, 88 und 89 Prozent an Marktwert verloren.

Am Donnerstag gab es erneut eine Reihe schlechter Nachrichten. Consensys, eines der größten Unternehmen in ...

