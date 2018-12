Die vergleichsweise junge Aktie Zalando hatte ihr Börsendebüt Ende 2015 und startete mit einem Eröffnungskurs von 24,10 Euro. Nach einem vorläufigen Rücksetzer auf 17,01 Euro stellte sich anschließend ein mehrjähriger Aufwärtstrend ein, der das Wertpapier auf ein Verlaufshoch von 50,34 Euro bis August dieses Jahres aufwärts drücken konnte. Ein langer Sommer und große Preisnachlässe führten in der Modebranche zu einer sehr schwachen Bilanz, die Folgen zeigten sich nur wenig später durch eine extreme Kapitalflucht der Anleger sowie Verluste von gut 50 Prozent binnen weniger Wochen. Glücklicherweise steuert das Papier nun aber wieder entscheidende Unterstützungsmarken aus den Anfängen des Börsenhandels an, die schon sehr bald zu einem gesteigerten Kaufinteresse führen könnten und aus strategischer Sicht wichtige Supports darstellen. In den nächsten Tagen dürfte es tendenziell aber noch weiter abwärts gehen, über entsprechende Short-Instrumente kann die Aktie weiter abwärts geprügelt ...

