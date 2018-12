Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt stehen nach den heftigen Verlusten vom Vortag die Zeichen auf Erholung. Die Vorlage dazu liefern sowohl die New Yorker wie die asiatischen Börsen. Dank einer Schlussrally schloss der US-Leitindex Dow Jones nur knapp im Minus. Der Technologieindex Nasdaq drehte sogar noch ins Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...