Ab sofort können foodora Kunden mit den Sprachassistenten von Amazon, Apple und Google in allen foodora-Städten Deutschlands ihre Bestellungen via Sprachbefehl bestellen und orten. Mit der Re-order und Tracking Funktion bietet foodora seinen Kunden ein völlig neues Bestellerlebnis. Bereits seit Dezember letzten Jahres gibt es die Möglichkeit, die Bestellung mittels Live Tracking Funktion über die Website, das Handy oder Alexa zu orten - nun kann dies mühelos über alle drei Sprachassistenten erfolgen.



Die Sprachassistenten reagieren dabei auf den Restaurantnamen ("Sag foodora, ich möchte von "Burger Vision" bestellen") oder das Gericht ("Sag foodora, dass ich Sushi möchte"). Kunden, die Amazon Alexa oder Google Assistant nutzen, können auch auf ihre "übliche Bestellung", ihre "Bestellung vom letzten Dienstag" oder eines spezifischen Datums, wie z.b. "vom zweiten Mai" verweisen.



Live Tracking der Bestellung - "Wo ist mein Essen?"



Schon seit Ende 2017 können foodora Kunden in Deutschland mithilfe von Alexa herausfinden, wo sich die zuvor getätigte Bestellung gerade befindet. In diesem Fall könnte man sagen "Alexa, öffne bitte foodora." oder "Alexa, frage bitte foodora, wann mein Essen ankommt." Der Sprachdienst antwortet dann beispielsweise: "In vier Minuten wird der Fahrer mit deiner Bestellung vor der Tür stehen." Über Siri besteht derzeit die Möglichkeit des Order-Trackings (Orten der Bestellung), bei den Services von Amazon und Google kann das Lieblingsgericht erneut bestellt werden.



Zukunft der Essensbestellung



Um foodora mit Amazons Alexa zu verknüpfen, können die Kunden den betreffenden Skill in der Smart Speaker App oder auf der Webseite freischalten. Für die Dienste von Apple oder Google muss lediglich die aktuellste Softwareversion vorliegen. Für alle Dienste müssen Daten wie Lieferadresse und präferierte Zahlungsmethode eingegeben werden. Keine dieser Informationen wird mit Amazon, Apple, Google oder anderen Anbietern für Sprachassistenten geteilt.



Die Sprachbefehle im Überblick



Alexa: https://alexa.foodora.com/ Google Assistant: https://assistant.foodora.com/ Siri: Für Siri ist derzeit die Funktion "Meine Bestellung verfolgen" verfügbar. Kunden von foodora können zum Order-Tracking verschiedene Formulierungen aufzeichnen, so z.B.: "Wo ist mein Essen?", Wo ist meine foodora-Bestellung?", "Wann kommt mein Essen an?". Über die Sprachfunktion können dann die aufgezeichneten Sprachbefehle angewandt werden. Im Anschluss wird die Bestellung mit Zeitangabe auf der Karte angezeigt, ohne dabei die foodora-App zu öffnen. Siri gibt auch Auskunft über die verbleibende Zeit bis zur Ankunft der Bestellung: "Dein Essen wird in drei Minuten da sein." Weitere Funktionen wie z.B. 'Re-order' sind bald verfügbar.



