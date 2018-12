Fresenius und Fresenius Medical starten heute mit zeitweise - 15 und - 10 %, anschließend - 10 % und - 7 % nach 10 Minuten und sind damit wahrscheinlich die Verlierer des Tages im Dax. Zugreifen?



Beide erreichen heute die Tiefstkurse der letzten 52 Wochen. Marktwert von Fresenius mit in etwa 25 Mr. Euro und FMC etwa 20 Mrd. Euro. Die Abstufung wurde bereits erwartet, nachdem das Berufungsverfahren Akron in den USA mehr Geld kosten wird als bisher vermutet wurde. Weitere Details gibt es in der kommenden Woche. Versuchen Sie abzustauben! Kaufbasis für Fresenius rund 40 Euro (Spanne 39 zu 42 Euro) und für FMC 64/66 Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info