Das klingt ebenso mutig wie es richtig ist. Dagegen steht die Angst bzw. das Risiko. Also: Wieviel Risiko steckt noch in der aktuellen Konstellation und wieviel künftiges Erholungspotemtial ergibt sich für die nächsten 3 bis 4 Monate? Wir taxen diese Relation auf 30 zu 70. Im ungünstigsten Fall 40 zu 60. Warum? Die Schwäche der Märkte, von New York über Tokio bis Europa, beruhen zur Zeit auf Annahmen und Befüchtungen aber keinen Fakten. Daran ist nichts zu ändern. Die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei als Kriterium für den Handelskrieg zwischen USA und China zu werten, greift zu kurz. Peking bemühte sich gestern Abend bzw. heute früh bereits vorsichtige Töne anzuschlagen. Washington hatte zunächst überhaupt nichts gesagt. Im Raum stehen also Meinungen. Was macht man daraus? In der Actien-Börse Nr. 47 S. 4 hatten wir die chartechnischen Auffangkurse für die wichtigsten M-Dax-Titel genannt. Trotz der Schwäche gestern sind sie noch keineswegs aufgegangen. Bis zur Stunde nur 8 von über 22. Wir empfehlen, mit diesen Auffanglimits die Investments einzuordnen.



