Mit der Aktie von BASF (WKN: BASF11) ist es in den vergangenen Monaten, Wochen und sogar Tagen teilweise recht deutlich bergab gegangen. Inzwischen notiert das Papier auf einem Kursniveau von 63,01 Euro (05.12.2018). Das letzte Mal, dass die BASF-Aktie so niedrig notierte, war im April des Jahres 2016. Einige Investoren könnten sich daher inzwischen durchaus fragen, ob das Papier wieder günstig bewertet ist und somit eine langfristige Chance darstellt. Beziehungsweise, ob sie hier in eine klassische Value-Chance tappen. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf aktuelle Meldungen sowie ein paar Fundamentaldaten und Aussichten, um bei dieser Fragestellung etwas Licht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...