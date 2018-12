Was passiert ist Deutsche Bank (WKN: 514000)-Aktien verlieren auch in dieser Woche weiter an Wert (05.12.2018). Das Geldhaus kommt nicht aus den Negativschlagzeilen, berichtet wird über einen Gesetzesverstoß nach dem anderen. Im aktuellen Fall muss die Deutsche Bank 4 Mio. Euro im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften an die Staatsanwaltschaft überweisen, weil sie Unternehmen dabei geholfen haben soll, 43 Mio. Euro unberechtigt über die Kapitalertragssteuer zurückzuholen. Der Versuch scheiterte jedoch, weil das Finanzamt die Bescheide nicht anerkannte. Damit sind die Ordnungswidrigkeiten der illegalen Geschäfte abgearbeitet, aber ein weiteres Verfahren gegen drei Verantwortliche der Bank im gleichen Zusammenhang läuft ...

