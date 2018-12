MOLOGEN AG: Veröffentlichung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) WpHG DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Anleihe MOLOGEN AG: Veröffentlichung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) WpHG 07.12.2018 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MOLOGEN AG Berlin ISIN DE000A2LQ900 WKN A2LQ90 Veröffentlichung gemäß § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) WpHG Bekanntmachung betreffend die von der Mologen AG, Berlin (die Gesellschaft) begebene EUR 2.540.000 6 % Wandelschuldverschreibung 2016/2024 (ISIN DE000A2BPDY4) (die Wandelschuldverschreibung 2016/2024) Die mit der Wandelschuldverschreibung 2016/2024 verbundenen Rechte haben sich wie folgt geändert: Der Wandlungspreis wurde von 7,50 EUR auf 2,74 EUR herabgesetzt. Das Wandlungsverhältnis wurde entsprechend von 1:1.333,33 auf 1:3.646.30 angepasst. Der Zinssatz wurde von 6 % auf 8 % erhöht. Zudem wurde für den Fall eines Kontrollwechsels in Bezug auf die Gesellschaft den Anleihegläubigern das Recht eingeräumt, die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu 103 % des Nennbetrags zu verlangen. Berlin, im Dezember 2018 MOLOGEN AG Der Vorstand 07.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOLOGEN AG Fabeckstraße 30 14195 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 841788-0 Fax: 030 / 841788-50 E-Mail: presse@mologen.com Internet: www.mologen.com ISIN: DE000A2LQ900 WKN: A2LQ90 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755465 07.12.2018 ISIN DE000A2LQ900 AXC0084 2018-12-07/09:46