Österreichs Außenhandel floriert. In den ersten dreiQuartalen zogen sowohl Im- und Exporte kräftig an. Während dieEinfuhren bis September nominell um 5,2 Prozent auf 115,2 Mrd. Eurostiegen, viel das Plus bei den Ausfuhren mit 6,0 Prozent auf 111,6Mrd. Euro noch deutlicher aus. Das Handelsbilanzdefizit verringertsich ...

