Hamburg (www.anleihencheck.de) - 40 Basispunkte Anstieg in zwei Monaten - das ist die beeindruckende "Performance" des iBoxx, so Thomas Miller von der HSH Nordbank AG.Beim europäischen CDS-Index iTraxx habe die Ausweitung im gleichen Zeitraum 15 Basispunkte betragen. Addiere man dazu die aktuellen Indexstände von 100 Basispunkten beim iBoxx-Anleiheindex (mit Financials) und 82 Basispunkte beim iTraxx müsse man die Frage stellen, ob die Risikoaufschläge für Anleihen in den letzten zwei Wochen etwas aus dem Ruder gelaufen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...