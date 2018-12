Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit 185.000 neugeschaffenen Stellen im November dürfte am Arbeitsmarkt in den USA nicht an das "sehr gute" Ergebnis von 250.000 neuen Jobs aus dem Vormonat angeknüpft werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die gestern vom Dienstleistungsunternehmen ADP veröffentlichten Beschäftigungszahlen hätten mit 179.000 nach 225.000 geschaffenen Stellen im Privatsektor bereits eine leichte Abkühlung ausgewiesen. In Anbetracht der niedrigen Arbeitslosenquote von 3,7% sei dies aber nach wie vor ein substanzieller Stellenaufbau. Mit einer in Kürze anstehenden Trendwende sei nicht zu rechnen. So hätten Arbeitssuchende basierend auf einer Umfrage des Conference Board weiterhin keine Probleme, einen Arbeitsplatz zu finden. Besser als zurzeit sei die Situation nur zur Jahrtausendwende gewesen. Die Arbeitsmarktdaten stünden derzeit besonders im Fokus, nachdem zuletzt bei einigen FOMC-Mitgliedern Zweifel aufgekeimt seien, ob 2019 der graduelle Zinserhöhungszyklus der FED fortgesetzt werden sollte. ...

