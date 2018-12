Chur - EY (Ernst &Young) in der Schweiz, tätig in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Transaktions-, Rechts- sowie umfassender Transformationsberatung, bringt ihre Infrastruktur und Applikationen in die Swiss Financial Cloud der Inventx. Die Schweiz ist Pilotprojekt für die globale Umsetzung der Cloud- und IT-Strategie von EY in Ländern mit besonders hohen Security- und Compliance-Anforderungen. Die Finanz-IT-Spezialistin Inventx setzte sich in einem global gesteuerten Evaluationsprozess aufgrund ihrer spezifischen Ausrichtung auf die Finanzindustrie sowie ihrer Kundenorientierung durch. Die Swiss Financial Cloud ermöglicht hybride Anwendungsszenarien und zeichnet sich durch hohe Agilität sowie einem attraktiven Service-Katalog mit garantierter Datenhaltung in der Schweiz aus.

EY beabsichtigt, weltweit die Vorteile der Cloudtechnologie für mehr Flexibilität in der Ressourcenbereitstellung und in den Kostenstrukturen zu nutzen. Im Beratungs-, Treuhand- und Revisionsgeschäft sind die Anforderungen an Sicherheit und Compliance vergleichbar mit denen der Finanzindustrie. Damit die global definierte IT- und Cloudstrategie mit höchsten Massstäben an Qualität, Zuverlässigkeit und Konformität umgesetzt werden kann, müssen zwingend auch nationale Anforderungen, Gesetzgebungen und Richtlinien berücksichtigt werden.

Die Schweiz mit ihren strengen Richtlinien ist für EY der ideale Markt, einen Benchmark für den Roll-out in den einzelnen Ländern zu setzen. In einem global gesteuerten und mehrstufigen Prozess wurden verschiedene Cloud-Angebote evaluiert und Proof of Concepts umgesetzt, in dessen Ergebnis die Inventx AG als Schweizer Cloud-Services-Provider ausgewählt wurde.

Das ambitionierte Projekt umfasst die Transformation der Schweizer EY-Infrastruktur und der Applikationen in die ix.cloud. Dafür werden in einer ersten ...

