Die himmelwärts orientierte Skybound-Erweiterung umfasst in Phase 1 einen PvP-Modus, neue Events und spezielle Belohnungen

MapleStory 2, das führende MMORPG auf Nexon Launcher und Steambringt jede Menge Ergänzungen heraus, darunter die mit Spannung erwartete Soul Binder-Kategorie, einen neuen Spielbereich (die Himmelsfestung bzw. das Sky Fortress), einen PvP-Modus und vieles mehr.

Die neue Soul Binder-Kategorie des Spiels ist eine magische Mischung aus Schadenshändlern und Heilern, die tief in den mysteriösen Halo Mountains uralte Zauberkünste lernen. Während ihre magischen Fähigkeiten noch ungeschliffen sind, müssen die Spieler sich anstrengen, um das verheerende Potenzial im Innern anzuzapfen.

Mit dem Sky Fortress, dem als Himmelsfestung bezeichneten Kriegsschiff in den Lüften, wurde auch ein neuer Spielbereich erschaffen. Mit dem neuen Ort geht die heroische Geschichte weiter mit neuen Missionen, die den Spielern von den fünf versammelten Fraktionen auferlegt werden, darunter die ehrenhaften Krieger der Royal Guard, die Agenten von Dark Wind und die spirituellen Zauberer der Lumiknights. Für jede Fraktion gibt es einen eigenen Shop, einzigartige Artikel, Skins, Chat-Blasen, Dekorationen usw.

Darüber hinaus wird in MapleStory 2 ein PvP-Modus eingeführt, bei dem sich Spieler in der Maple Arena im Einzelkampf messen und zwei von drei Runden gewinnen wollen, ihre Fertigkeiten zur Schau stellen und brandneue PvP-Ausrüstung ergattern können. Als Zwischenstufe zu den bereits veröffentlichten Hard Chaos Raids können sich Mapler zudem an den neu hinzugefügten Normal Chaos Raids versuchen, und die Hard Adventure Dungeons sind insofern angepasst worden, als sich die Spieler damit ordentlich auf die ultimative Herausforderung der Chaos Raids vorbereiten können!

Zur Feier des Updates organisiert MapleStory 2 ein Skybound Celebration-Event, wobei Mapler ab Level 10, die sich im ersten Monat des Updates einloggen, 30 Elixiere, 30 Master Potions und ein Level Up Booster Ticket erhalten, das ihre Kampf-, Leistungs- und Angelfähigkeit steigert. Wenn ein Spieler das Level 60 erreicht, bekommt er zusätzliche Artikel wie einen Level Up-Trunk, durch den eine Figur automatisch auf Level 50 erhoben wird, und weitere große Belohnungen erhält.

Mit dem Update finden in der Maple World auch festliche Events zur Weihnachtszeit statt. Die Spieler können sich im Merry Village Dutzende von speziellen Preisen schnappen.

Die in einem farbenfrohen 3D-Block-Universum inszenierte MapleStory 2 ist eines der kreativsten und anpassungsfähigsten MMORPG, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. MapleStory 2 bietet eine solide Auswahl von Charakteroptionen, ein brandneues Entwicklungs- und Wachstumssystem sowie erstklassige Tools, die das MMORPG-Genre insofern neu definieren, als Spieler die Möglichkeit haben, alles individuell anzupassen.

