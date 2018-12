Bis gestern haben sich 81.000 Käufer von VW in die Liste der Kläger eingetragen und die Verbraucherzentrale rechnet mit insgesamt mindestens 100.000. Alle wollen das Gleiche: Schadenersatz dafür, dass sie irgendwann einen VW Diesel gekauft haben, überwiegend damit auch noch unterwegs sind, mehrheitlich sogar nicht daran denken zu verkaufen. Aber Schadenersatz möchten sie dennoch kassieren. Das ergibt eine völlig neue Dimension in der deutschen Rechtsprechung. Das Interesse von ADAC und Verbraucherzentrale ist bekannt. Sie vertreten die Verbraucher/Kunden/Mitglieder und bestätigen sich damit selbst. Ein gut verbundenes Rechtsanwaltsnetzwerk rechnet mit Klagewerten in mehreren Milliarden, woraus sie ihre Honorare beziehen werden. Zahlen werden nicht genannt aber geschätzt: Gemessen an den jeweiligen Kriterien der Klagen müssten mindestens 1 Mrd. Euro herauskommen oder auch deutlich mehr, wen es zu Berufungen bzw. Revisionen kommt - ein blendendes Geschäft!



Über das Risiko für VW ist man sich noch nicht im Klaren. Vorsichtige Formulierungen aus Wolfsburg, die wir mit Vorbehalt weitergeben: Minimum 3 Mrd. Euro, aufgeteilt über einen Zeitraum von 2 - 3 Jahren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info