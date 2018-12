Die Anleger an der Wall Street haben es vorgemacht. Nachdem der Dow zunächst deutlich in die Knie gegangen war, wurde der Verlust am Ende der Handelssitzung größtenteils abgebaut. Eigentlich ein gutes Zeichen. Damit deutet sich für den deutschen Aktienmarkt ein versöhnlicher Abschluss einer sehr wechselhaften und letztlich schwachen Woche an. Gewinnwarnung bei Fresenius - Fresenius-Aktien verlieren dramatisch: Der Medizinkonzern kappt seine Mittelfristziele. Grund sind schwache Geschäfte und hohe Investitionen. Carl Zeiss Meditec besser als erwartet - Der Medizintechnikkonzern hat im Geschäftsjahr 2017/18 vor allem dank guter Geschäfte in Asien und Amerika ordentlich zugelegt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß