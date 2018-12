Nachdem sich die OPEC-Staaten offenbar grundsätzlich einig über die angepeilte Höhe der Förderkürzungen sind, hängt jetzt alles an Russland. Das Land, das lediglich dem neuen Verbund OPEC+ angehört, ist zwar zu Kürzungen bereit, aber wohl nur in geringerem Umfang. Droht nun der Kursrutsch bei Gazprom, Shell & Co?

