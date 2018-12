(Klargestellt wurde im ersten Absatz der Unternehmenssitz.)

LONDON (dpa-AFX) - Wonnehimmel über München: Während viele deutsche Zulieferer und Anlagenbauer besorgt in die Zukunft blicken, strotzt der Münchner Triebwerkshersteller MTU vor Zuversicht. Die britische Investmentbank HSBC hat dies zum Anlass für eine Kaufempfehlung genommen und das Kursziel von 193 auf 206 Euro angehoben.

Analyst Richard Schramm zeigte sich in einer Studie vom Freitag erfreut von dem Kapitalmarkttag, den MTU Ende November in London veranstaltet hatte. Das Management habe Zuversicht verbreitet und für alle Geschäftsbereiche mittelfristig stärkeres Wachstum in Aussicht gestellt, als bislang erwartet wurde. Für Schramm ist das ein klares Signal, dass es bei MTU so gut weitergeht wie bisher. Von 2005 bis 2017 habe das Unternehmen beim organischen Umsatzwachstum mit 7,5 Prozent pro Jahr die von HSBC analysierten deutschen Industriewerte, die auf 4,9 Prozent kamen, klar hinter sich gelassen.

Dunkle Wolken macht der Analyst nicht aus, weshalb der langfristige Ausblick des Managements locker zu schaffen sei. Einzige Gefahr sei, dass die Lieferanten von MTU nicht mit dem Tempo ihres Auftraggebers mithalten können. Aber auch hier habe das Management vorgebeugt.

Für die Aktie bedeutet das neue Kursziel, das Analyst Schramm aus seinen erhöhten Prognosen ableitet, ein Potenzial von über 20 Prozent zum aktuellen Stand. Daraus ergibt sich eine Kaufempfehlung.

