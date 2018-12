Der GBP/USD baut seinen Intraday Rückgang aus und so findet der Handel nun unter 1,2750 statt, wodurch ein Großteil der letzten Aufwärtsbewegung abgebaut wurde. Die Gerüchte, dass das britische Kabinett ein mögliches 2. Referendum diskutiert, haben das Pfund am Donnerstag unterstützt. Es fehlte der Aufwärtsbewegung jedoch an Dynamik, da die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...