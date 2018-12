Alles steigt, nur Nordex (ISIN: DE000A0D6554) fällt, das ist der Eindruck, den man unwillkürlich hat, weil die Aktie des Windkraftanlagenbauers immer wieder durch heftige Verkaufswellen von sich reden macht. Und es stimmt schon, seit es Anfang 2016 vorbei war mit der Super-Hausse der Aktie, lassen die Leerverkäufer sich nicht mehr aus den Fängen. Aber wenn man genauer hinschaut, relativiert sich dieses Bild der ewig fallenden Aktie: Der TecDAX hat momentan in der 2018er-Jahresbilanz etwa ein Prozent zugelegt, Nordex rangiert "nur" um die -3 Prozent. Das ist so schlecht nicht, vor allem, wenn man den DAX dazu packt. Denn der hat seit Ende 2017 15 Prozent verloren. So schlecht wie ihr Ruf steht die Nordex-Aktie also gar nicht da. Und:

Wenn man sich überlegt, was da auch ohne die sich noch hinziehenden und erst einmal zu erringenden Aufträge im Rahmen der anstehenden Windenergie-Förderprogramme des Bundes alles an Neuaufträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...