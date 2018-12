Die norwegischen Bank DNB setzt bei der Vergabe von Krediten neue Maßstäbe an. Unternehmen, die nicht nachhaltig sind und umweltbelastende Produkte herstellen, haben es schwerer, Geld von der Bank zu bekommen. Das sagte die Konzerndirektorin für Geschäftskunden, Benedicte Schilbred Fasmer, dem Norwegischen Rundfunk NRK am Freitag.

Bei der Einschätzung des Risikos neuer Kunden seien nun auch Umwelt- und Klimabewertungen ein Faktor. "Unternehmen, die in ihrer Geschäftsstrategie keine Nachhaltigkeit haben, werden auf lange Sicht nicht lebensfähig sein", sagte die DNB-Sprecherin. So sei einem Hersteller von Einmalplastik kürzlich ein Kredit verweigert worden. Auch immer weniger Unternehmen in der Fossilbranche würden Finanzierungshilfe bekommen./sh/DP/stw

AXC0110 2018-12-07/11:05