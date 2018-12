Hamburg (ots) - Die beiden Personalberatungen Amrop und CIVITAS International schließen sich ab sofort zu einer gemeinsamen Organisation zusammen. Die neue Firma AmropCivitas unterstützt deutsche und internationale Mandanten bei der Suche nach Top-Führungskräften.



Durch den Zusammenschluss wird AmropCivitas eine der wichtigsten auf die Besetzung von Führungspositionen spezialisierte Executive-Search-Gesellschaften im deutschen Markt. Mit vier Standorten, neun Partnern und 40 Mitarbeitern in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München zeichnet sich AmropCivitas durch einen maßgeschneiderten Beratungsansatz und hohes persönliches Engagement der Partner aus.



AmropCivitas unterstützt Mandanten bei der Suche und Auswahl von Führungskräften, Aufsichtsräten und Beiräten. Außerdem bietet das neue Unternehmen Leadership Services wie die Beurteilung von Führungskräften und Organisationsberatung an.



CIVITAS International wurde 1971 gegründet und ist seitdem eine im europäischen Markt erfolgreich etablierte Personalberatung. Amrop ist eine seit 40 Jahren bestehende und global führende Executive-Search-Gesellschaft, die mit 250 Partnern und 80 Büros in 49 Ländern auf allen Kontinenten vertreten ist.



Gesellschafter von AmropCivitas sind Sabine von Anhalt, Dr. Ulrich Beckendorff, Klaus Ewerth, Annika Farin, Christian G. Hirsch, Rupert Nesselhauf, Dr. Ulrich Thess.



www.amropcivitas.com



