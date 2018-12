Die Zahl der Verkehrstoten ist vor allem in den armen Ländern der Welt hoch. Laut WHO fehlt es oft an Gesetzen, etwa gegen Alkohol am Steuer.

Jedes Jahr sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Gut ein Viertel aller Opfer seien Fußgänger und Fahrradfahrer, berichtete die WHO am Freitag in Genf. "Das ist ein inakzeptabler Preis, den wir für die Mobilität zahlen", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom ...

