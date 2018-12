Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt hat zuletzt auf beiden Seiten des Atlantiks spürbaren Aufwind erfahren und das trotz des Waffenstillstands zwischen den USA und China im Handelsstreit, so Sintje Boie von der HSH Nordbank AG.US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping hätten sich am Rande des G20-Gipfels in Argentinien getroffen und vereinbart, innerhalb von 90 Tage keine neuen Zölle einzuführen (USA) und mehr Importe abzunehmen (China). In diesem Zeitraum sollten die strittigen Fragen in den Handelsbeziehungen geklärt werden. Doch im Nachhinein seien die Erklärungen beider Länder zu der Vereinbarung recht unterschiedlich ausgefallen, was die Märkte negativ quittiert hätten. ...

