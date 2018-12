Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hielt sich gestern auf erhöhtem Niveau um 163, so die Analysten der Helaba.Die Entspannungstendenzen im Handelskonflikt zwischen den USA und China würden durch die Festnahme der Finanzchefin von Huawei überschattet. In dieser Hinsicht könnten sich die Beziehungen der beiden Nationen erneut abkühlen. Zudem bleibe mit den Ausschreitungen in Frankreich und dem ungelösten Haushaltsproblem in Italien der Unsicherheitsfaktor in der Eurozone im Vordergrund. Als sicher geltende Rentenpapiere dürften deshalb weiterhin gefragt sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...