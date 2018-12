FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5300 (4850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 4080 (4060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 106 (115) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 850 (1050) P - CREDIT SUISSE CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROTORK TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 250 (300) P - DEUTSCHE BANK CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 810 (990) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 230 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3955 (4255) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 250 (310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1525 (1665) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6570 (7040) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 570 (665) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +1.16% TO 6782 (CLOSE: 6704.05) POINTS BY IG - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 225 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 770 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5200 (6650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JUPITER FUND MANAGEMENT TARGET TO 270 (315) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 685 (710) PENCE - 'NEUTRAL'



