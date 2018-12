Das internationale Symposium wurde als Gemeinschaftsveranstaltung von BG ETEM (Berufsgenossenschaft Energie Technik Elektro und Medienerzeugnisse), DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) im VDE und issa Session for electricity, gas and water organisiert. Gut 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Schweden, Slowenien, Russland, Tschechien, der Türkei, Australien und den Vereinigten Staaten besuchten die Veranstaltung.

Aspekte der elektrischen Sicherheit

Michael Teigeler vom DKE ging in seinem Einleitungsvortrag auf unterschiedliche Aspekte der elektrischen Sicherheit im digitalen Zeitalter ein. Da im Internet of Things alles mit allem verknüpft sei, stellten sich ganz neue Fragen an die Sicherheit von elektrischen Geräten und zwar sowohl im Sinne von Datensicherheit (Security) als auch im Sinne von elektrischer Sicherheit (Safety). Auch simple elektrische Geräte könnten unsicher werden durch ihre Smartness. Ein Beispiel hierfür ist der Bereich Automotive.

Im Anschluss daran gab Christian Rückerl vom Institut zur Erforschung elektrischer Unfälle bei der BG ETEM einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der elektrischen Sicherheit in Deutschland. Elektrounfälle werden bei der BGETEM seit 1968, also seit 50 Jahren systematisch erfasst. Insgesamt wurden in diesen Jahre 110.000 Elektrounfälle erfasst. Im Jahr 2017 gab es 655 meldepflichtige Stromunfälle, allerdings gab es glücklicherweise nur einen Todesfall. Von den erfassten meldepflichtigen Stromunfällen im Jahr 2016 entfielen 88% auf die Niederspannung und 93% auf Wechselstrom. Die Zahl der elektrischen Unfälle in PV-Systemen ist nach einem vorübergehenden Peak im Jahr 2010 stark rückläufig. Rückerl ging auch ausführlich auf die unterschiedlichen Verletzungen bei Elektrounfällen in Wechselstrom- und Gleichstromsystemen ein. Die Statistik zeigt hier, dass es in der Summe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...