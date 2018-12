Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 übernimmt der Kölner Entsorgungsdienstleister Zentek den noch bei seinem Gründer Marcus Seidel verbliebenen 50-Prozent-Anteil an der Entsorgung Punkt DE GmbH (EPD). Bereits 2014 hatte sich Zentek zur Hälfte an der Entsorgung Punkt DE beteiligt. Das Unternehmen betreibt mit containerdienst.de den nach Angaben Zenteks in Deutschland führenden Online-Shop für Containergestellungen. ...

