FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach oben geht es mit der Nachfrage am europäischen ETF-Markt nach ESG-Produkten (Environment, Social and Governance). Das Volumen nehme zum Vorjahr weiter zu, sagt Francois Millet, Leiter ETF und Indexentwicklung bei Lyxor Asset Management. Bis Ende Oktober flossen in diesem Jahr 3,1 Milliarden Euro in entsprechende ETFs. Das Wachstumspotenzial nach oben ist weiter groß. Nach Millets Berechnung entspricht dies erst rund 7 Prozent der gesamten Mittelzuflüsse am ETF Markt 2018. Im vergangenen Jahr hatten die Mittelzuflüsse in ESG-orientierte ETFs insgesamt 2,2 Milliarden Euro betragen.

Mit Blick auf das Gesamtvermögen nachhaltiger ETFs am europäischen Markt steckt das meiste Geld (69 Prozent) in Aktienfonds, welche auf allgemeinen Kriterien internationaler ESG-Ratings beruhen. Dabei teilen sie sich auf in 16 Prozent des Vermögens in ESG-Themenfonds, 4 Prozent in Low-Carbon-Fonds und 11 Prozent in nachhaltigen Anleihe-ETFs.

December 07, 2018 04:52 ET (09:52 GMT)

