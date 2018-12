Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung im Oktober und einer enttäuschenden Geschäftsentwicklung bei Homag rechne er nun in den kommenden Quartalen wieder mit positiven Nachrichten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers bleibe sein Favorit im Sektor und sei erheblich unterbewertet./ck/ajx Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-07/11:32

ISIN: DE0005565204