Als Sammie und Derek Lyon sich entschieden, eine Familie zu gründen, dachten sie, dass alles ohne Problem funktionieren würde. Schließlich hatte es bei ihren Freunden auch geklappt. Allerdings kam bei ihnen alles anders.



"Unsere Tochter Addison ist das Ergebnis einer dreieinhalbjährigen Fruchtbarkeitsbehandlung", erzählt Sammie Lyon. Sie blickt nicht gern auf die Zeit vor ihrer Schwangerschaft zurück. Denn damals machte sie nicht nur positive Erfahrungen. Als sie 2016, die Nachricht erhielt, dass es notwendig wäre, ihre Gebärmutter zu entfernen, verlor sie sogar zweitweise endgültig den Glauben daran, selbst ein Kind bekommen zu können. Doch im Dezember 2017 nach weiteren künstlichen Befruchtungen, erhielt sie endlich die Nachricht, dass sie schwanger sei. Auf der Suche nach der bestmöglichen Betreuung für sie und ihr Baby, stieß Sammie mit ihrem Partner auf Sidra Medicine.



Rundum gut versorgt



"Schon während unseres ersten Besuchs in dem Frauen- und Kinderkrankenhaus in Doha wussten wir, dass wir den richtigen Ort für die Geburt unseres Babys gefunden hatten", sagt Sammie. Von der Geduld, dem Verständnis und der persönlichen Betreuung der Mitarbeiter waren sie und ihr Partner überwältigt. Sammie war zudem sehr erleichtert, dass sie nicht mehr jede Woche auf eine Waage steigen musste - für viele Schwangere ein unangenehmer Moment.



Während der Geburt fühlten sich Sammie und Derek zu jeder Zeit sicher. Als die Herzfrequenz ihres Babys sank, verzichteten die Ärzte auf ihren Schichtwechsel und blieben bei ihnen. "Sowohl mein Mann als auch ich sind den Mitarbeitern von Sidra Medicine dafür mehr als dankbar. Auch wenn wir dies in dem Augenblick nicht so zeigen konnten, wie wir es gern gewollt hätten." Auch ihre Hebamme zeigte während der Geburt sehr viel Engagement. "Mit ihrer positiven und liebevollen Art half sie vor allem meinem Mann, die 18-stündige Geburt gut zu überstehen."



Großer Dank an die Mitarbeiter



Als Sammie und Derek zusammen mit ihrer Tochter die Klinik verließen, fiel ihnen der Abschied sichtlich schwer. "Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern von Sidra Medicine bedanken, die uns gezeigt haben, wie wir Addison zu füttern und zu wickeln haben und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu beruhigen. Wir sind unendlich dankbar, dass sie alle für eine sichere Ankunft unserer Tochter gesorgt haben."



Über Sidra Medicine



Sidra Medicine ist auf die erstklassige Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Frauen spezialisiert. Das Krankenhaus begegnet somit Kapazitätsengpässen innerhalb des katarischen Krankenhaussystems. Hinzu kommt die neu gewonnene Bedarfsdeckung im Bereich pädiatrischer Spezialfälle.



Sidra Medicine wird:



- zum führenden Kinderkrankenhaus in Katar. - das einzige spezialisierte Zentrum, das schwangere Frauen mit fetalen Komplikationen behandelt. - 275.000 ambulante Termine, 11.000 Eingriffe, 100.000 Notfall-Behandlungen und die Geburt von über 9.000 Babys übernehmen. - 140 Klinikräume, 10 Operationssäle, 400 Betten, 100-prozentige Einzelzimmer mit eigenem Bad, Geburtszentrum und Notaufnahme bieten. - 2.000 Krankenschwestern, 600 Ärzte und 800 andere medizinische Fachkräfte sowie Verwaltungspersonal beschäftigen.



Sidra Medicine ist ein volldigitales Frauen- und Kinderkrankenhaus, welches die Vision Ihrer Hoheit Sheikha Moza bint Nasser repräsentiert. Diese hochmoderne Einrichtung bietet nicht nur eine erstklassige Patientenversorgung, sondern trägt auch zum Aufbau der wissenschaftlichen Expertise und Ressourcen Katars bei. Sidra Medicine umfasst eine Ambulanz, ein Hauptkrankenhaus und eine Forschungseinrichtung. Es ist auch ein akademisches medizinisches Zentrum und kooperiert mit namenhaften Partnern der Gesundheitsbranche wie Weill-Cornell Medicine, Hamad Medical Corporation, Primary Health Care Corporation (PHCC) und Qatar Biobank. Sidra Medicine setzt mit seinem Angebot neue Maßstäbe in der Gesundheitsversorgung von Katar und der gesamten Golfregion.



