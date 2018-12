Die USA galten lange Zeit als Ölimporteur. Das hat sich nun geändert, zeigen Daten der US-Energieagentur. Für die Opec bedeutet das mehr Konkurrenz.

Die Erdölindustrie in den USA erlebt gerade einen historischen Moment: Erstmals seit den 1940er-Jahren exportiert das Land mehr Öl- und Ölerzeugnisse in andere Länder, als es einführt.

Daten der US-Energieministeriums (EIA) zeigen, dass in der Woche zum 30. November die US-Nettoimporte für Rohöl auf durchschnittlich minus 211 Barrel an Rohöl- und Mineralölerzeugnissen am Tag fielen - die Ausfuhren waren also größer als die Einfuhren

Eine Auswertung der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigt unter Hinzunahme von Daten des US-Öl-Interessensverband American Petroleum Institute, dass die USA zuletzt im Jahr 1948 ein positives Öl-Handelssaldo verzeichneten. Offiziellen Daten der US-Energieagentur EIA zufolge waren die USA seit dem Start der monatlichen Datenerhebung im Jahr 1973 ein Erdölimporteur.

Für die USA bedeutet diese Situation, dass sie unabhängiger von Rohölimporten werden und mehr Energiesicherheit gewinnen. Damit wäre das politische Ziel der energiewirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht, die schon von Präsidenten wie Jimmy Carter und George W. Bush postuliert wurde - und unter Donald Trump ist es eingetreten.

Produktion von Schieferöl zieht weiter an

