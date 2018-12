Langjährigen Anhängern von Amazon.com (WKN:906866) mag das bekannt erscheinen. Der E-Commerce-Riese kündigte ein rekordverdächtiges Feiertagsshopping-Wochenende für die fünftägige Periode von Thanksgiving bis zum Cyber Monday an, die das Unternehmen als "the Turkey Five" bezeichnet. Amazon sagte, dass die US-Kunden während dieser fünf Tage Millionen Produkte mehr gekauft haben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In einer Pressemitteilung meldete Amazon, dass mehr als 180 Mio. Artikel gekauft und mehr als 18 Mio. Spielzeuge und 13 Mio. Modeartikel an Black Friday und Cyber Montag zusammen bestellt wurden. Amazon sagte auch, dass der Cyber Monday "wieder einmal der größte Einkaufstag in der Geschichte" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...