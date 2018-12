Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach deutlichem Kursrückgang von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte weiterhin vom strukturellen Wachstum in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie insbesondere in den Schwellenländern profitieren, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck, die mit ihrer am Freitag vorliegenden Studie die Beobachtung der Krones-Aktie nun Nika Zimmermann übergibt. Allerdings sei der Markenausblick von Krones herausfordernder. Insgesamt bleibe das Gewinnpotenzial begrenzt./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-12-07/12:06

ISIN: DE0006335003