Montag, 10.12.2018 * (Nr. 477) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), September2018 * (Nr. 478) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 3. Quartal 2018 * (Nr. 479) Inlandstourismus, Oktober 2018 * (Nr. 480) Außenhandel, Oktober 2018



Dienstag, 11.12.2018 * (Nr. 481) Insolvenzen, Januar - September 2018 * (Nr. 482) Konsumausgaben privater Haushalte für Bücher, Jahr 2017 * (Nr. 50) Zahl der Woche: Preisentwicklung bei leichtem Heizöl, Oktober 2018



Mittwoch, 12.12.2018 * (Nr. 483) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 3. Quartal 2018 * (Nr. 484) Klärschlammentsorgung, Jahr 2017 * (Nr. 485) Klimawirksame Stoffe, Jahr 2017



Donnerstag, 13.12.2018 * (Nr. 487) Verbraucherpreisindex (inkl. Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2018 * (Nr. 488) Baugenehmigungen, Januar - Oktober 2018 * (Nr. 489) Bildungsfinanzbericht, Jahr 2018 * (Nr. 490) Gewerbeanzeigen, Januar - September 2018 * (Nr. 491) Vierteljährlicher Tarifindex (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2018



Freitag, 14.12.2018 * (Nr. 492) Ausbaugewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 3. Quartal 2018 * (Nr. 493) Index der Großhandelspreise, November 2018 * (Nr. 494) Schwangerschaftsabbrüche, 3. Quartal 2018







Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



