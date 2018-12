Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA herrschen Konjunktursorgen vor, die mit den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftszahlen nicht zu erklären sind, so die Analysten der Helaba.Robust zu erwarten sei auch der heute im Mittelpunkt stehende Arbeitsmarktbericht. Die Vorgaben vonseiten der wöchentlichen Statistiken und des ADP-Reports würden auf einen Stellenaufbau im Bereich von 200 Tsd. schließen lassen. Die Arbeitslosenquote dürfte zudem auf dem extrem niedrigen Niveau von 3,7% verharren. Dieses Niveau lasse auf eine hohe Auslastung des Produktionsfaktors Arbeit schließen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Stundenlöhne auswirken sollte. ...

