Bonn (www.anleihencheck.de) - Positive Konjunkturdaten werden aktuell ignoriert, so die Analysten von Postbank Research.Politische Sorgen und Ängste würden das Geschehen an den Rentenmärkten dominieren. Und davon gebe es mehr als genug: der anhaltende Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU, die laufende Brexit-Diskussion mit baldiger Abstimmung im britischen Parlament, vor allem aber wieder verstärkte Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vor diesem Hintergrund seien sichere Anlagen gestern gesucht gewesen und hätten deren Renditen in den Keller geschickt. Zehnjährige Bundesanleihen und entsprechende US-Treasuries hätten gestern mit 0,23% bzw. 2,88% jeweils um 5 Basispunkte unter ihren Niveaus vom Vortag bzw. - im Falle der Letztgenannten - vom Dienstag rentiert. (07.12.2018/alc/a/a) ...

