Diesen Sonntag erklärte ein Privatsender kurzerhand zum Disney Day. Dabei geht es nicht nur um die berühmteste Maus der Welt, sondern allerhand Figuren und Filme aus dem Reich Walt Disneys. Der erfand Mickey Maus übrigens 1928 als Ersatz für eine Serie namens Oswald, der lustige Hase, und nachdem die Zusammenarbeit mit den Universal Studios beendet wurde, da Disney aufgrund höherer Produktionskosten mehr Geld verlangt hatte. In der Tat sieht Oswald Mickey sehr ähnlich, nur mit längeren Ohren.

Blockbuster-Alarm

Für das nächste Jahr kündigte Disney bereits einige Kinofilme an, die das Potenzial zum nächsten Kassenschlager haben: Captain Marvel, Dumbo, Aladdin, König der Löwen, Toy Story 4, Eiskönigin 2 und Star Wars 9. Schon in diesem Jahr lief das Geschäft mit den Filmen sehr gut. Der operative Gewinn dieser Sparte schoss um 50 Prozent in die Höhe. Auch die weiteren Sparten, Themenparks und Resorts sowie der TV-Bereich mit Fernsehnetzwerk ABC und Sportsender ESPN, verbuchten deutliche Steigerungen.

Streaming-Angebot

Jetzt nimmt Disney den Streaming-Markt in den Fokus. Ende 2019 soll ein eigenes Angebot namens Disney+ auf den Markt kommen und in Konkurrenz zu Netflix und Co. treten. Vor dem Hintergrund, dass im nächsten Jahr die Verträge zwischen Disney und Netflix auslaufen, ergibt das natürlich Sinn. Dann sollen keine Disney-Produktionen mehr auf Netflix zu sehen sein. Dazu gehört seit 2012 nicht nur die Superhelden-Schmiede Marvel, sondern ab dem nächsten Jahr auch noch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...