Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schneider Electric von 82 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Investitionsgüter-Branche habe seit Jahresbeginn um mehr als 15 Prozent abgewertet, so die Analysten um Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv beurteilen sie Unternehmen mit einem Mix aus zyklischen und strukturellen Wachstumsperspektiven, etwa in den Bereichen Industrieautomation, Energie und Vernetzung. Hier setzen sie vor allem auf Schneider./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121972